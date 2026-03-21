LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio Aprilia ridimensionata

Durante il GP del Brasile 2026 di MotoGP, Marc Marquez ha concluso la gara davanti a un combattivo Antonio Di Giannantonio, mentre Aprilia si è trovata in difficoltà rispetto alle aspettative. La corsa si è svolta sotto gli occhi degli appassionati, che hanno potuto seguire la diretta aggiornata in tempo reale. Alla fine, i tifosi hanno salutato la conclusione dell’evento con un ringraziamento per l’attenzione.

20.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 20.46 In questo fine settimana l’Aprilia sembra tornata sulla terra: il vantaggio della Ducati appare netto. Vedremo se il trend cambierà ulteriormente nelle prossime piste. 1 Marc Marquez (#93)2 Fabio Di Giannantonio (#49) – +0.213 3 Jorge Martin (#89) – +3.5874 Marco Bezzecchi (#72) – +4.061 5 Ai Ogura (#79) – +4.994 6 Fabio Quartararo (#20) – +7.728 7 Alex Marquez (#73) – +8.1538 Francesco Bagnaia (#63) – +8.342 9 Pedro Acosta (#37) – +9.096 10 Diogo Moreira (#11) – +10.32911 Luca Marini (#10) – +11.106 12 Raul Fernandez (#25) – +14.213 13 Alex Rins (#42) – +15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionata Articoli correlati LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio si tiene alle spalle Marquez e BezzecchiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Bagnaia è l’unico in top10 con una gomma media al posteriore: vediamo se sarà un vantaggio nel finale. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila Tutto quello che riguarda LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Marquez batte un gagliardo Di Giannantonio. Aprilia ridimensionataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA POSSIBILE RITARDO PER LA SPRINT: COSA STA SUCCEDENDO 20.16 Visto tutto quanto accaduto, ... oasport.it Sprint Race Brasile: Marquez colma il buco e vince in volata su Di Giannantonio. Martin a podio, Bezzecchi 4°Il racconto in diretta della Sprint del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma alle 19.00 d ... sport.virgilio.it MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio Approfondisci qui facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com