Alle 04.11, i piloti sono entrati in pista a Buriram per la seconda sessione di prove libere del GP Thailandia 2026 di MotoGP. Durante le ultime prove, tutti i centauri stanno affrontando un problema condiviso riguardante il degrado della gomma posteriore, che influenzerà sicuramente la strategia di gara e la gestione delle mescole. La sessione prosegue con i piloti impegnati a trovare il miglior ritmo possibile.

04.12 Secondo il responsabile di Michelin, Piero Taramasso, il problema vero sarà in frenata, visto che il consumo delle gomme sarà in particolare sulla parte centrale dello pneumatico. 04.11 Piloti in pista e sarà un lavoro importante per un problema comune a tutti i centauri: il degrado della gomma posteriore che costringerà a gestire per forza le mescole in gara. 04.09 Pirro penalizzato con tre posizioni in griglia di partenza per un’incomprensione con Alex Marquez nel corso delle prove. Non dovrebbe cambiare molto, vista la poca velocità del pilota italiano in sella alla Ducati Gresini. 04.08 Sul circuito di Buriram, in Thailandia, andrà in scena un day-2 particolarmente intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race terranno banco e per i piloti il margine di errore sarà minimo se si vorrà ambire alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: inizia la FP2 a Buriram! Ultime prove libere prima delle qualifiche

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: prove libere nella notte con Bezzecchi e BagnaiaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale...

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi inizia nel migliore dei modi, Bagnaia non forza. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Una selezione di notizie su MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare; Dove vedere la MotoGp nel Gp di Thailandia in tv e streaming.

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.07 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 10.05 ... oasport.it

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. oasport.it

L'ex pilota MotoGP e campione del WorldSBK Sylvain Guintoli ha svelato la tuta in pelle a tema Sonic che indosserà durante la maratona di Londra di quest'estate, in memoria del figlio Luca, scomparso l'anno scorso dopo una battaglia contro il cancro. Il 43en - facebook.com facebook

MotoGP, si parte: chi può battere Marquez Ecco tutti i favoriti x.com