LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio in testa davanti a Quartararo

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dal GP Brasile 2026 di MotoGP, Di Giannantonio guida la corsa con Quartararo che si posiziona davanti a Marquez. Quartararo si trova in seconda posizione, tentando di ostacolare Marquez, che si trova più indietro. Di Giannantonio cerca di allungare sul gruppo, mentre i piloti sono impegnati in un confronto serrato sulla pista brasiliana. La corsa prosegue con i protagonisti che cercano di migliorare le proprie posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Quartararo sta facendo da tappo a Marquez. Di Giannantonio prova l’allungo. -14 La classifica dopo la partenza: 1 Fabio Di Giannantonio (#49) – 1:23.209 2 Fabio Quartararo (#20) – +0.661 3 Marc Marquez (#93) – +0.808 4 Marco Bezzecchi (#72) – +0.984 5 Jorge Martin (#89) – +1.225 6 Ai Ogura (#79) – +1.674 7 Alex Marquez (#73) – +1.862 8 Francesco Bagnaia (#63) – +2.112 9 Pedro Acosta (#37) – +2.435 10 Diogo Moreira (#11) – +2.598 -15 Bagnaia recupera subito tre posizioni ed è ottavo. -15 giri al termine. Di Giannantonio al comando davanti a Quartararo, Marquez, Bezzecchi e Martin. SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint del GP del Brasile di MotoGP! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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