LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA | Di Giannantonio in pole Rischio inizio in ritardo per la Sprint

Al via il Gran Premio del Brasile 2026 di MotoGP, con Di Giannantonio che ha conquistato la pole position. La griglia di partenza è stata definita alle 17.16, mentre si registra un rischio di ritardo nell'inizio della Sprint. La corsa si svolge su un circuito brasiliano, con i piloti pronti a scattare dalla prima fila. La diretta streaming è in corso, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.16 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Si è creato incredibilmente un buco profondo in mezzo al rettilineo principale! Le qualifiche di Moto3 e Moto2, ma anche la Sprint di MotoGP potrebbero subire ritardi. 15.37 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 19.00 italiane per la Sprint Race. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.36 Male Bagnaia che, come accaduto in Thailandia, ha faticato, a maggior ragione per via della caduta nel primo run. Undicesimo tempo per Pecco e Sprint in salita, come anche il GP. Nono il leader della classifica generale, Pedro Acosta. 15.33 Seconda pole-position in carriera per Fabio Di Giannantonio in MotoGP a precedere Marco Bezzecchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole. Rischio inizio in ritardo per la Sprint Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole dopo una qualifica pazza! Bene Bezzecchi, alle 19.00 la Sprint Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Bezzecchi e Di Giannantonio in Q2, ora la sfida per la pole Una selezione di notizie su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; DIRETTA MOTOGP, GP Brasile 2026: Live prove libere - CRONACA; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming. MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint RaceSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzec ... sport.sky.it MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari qualifiche e Sprint, programma, streamingSabato 21 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia (Brasile) si andrà a caccia del tempo ... oasport.it MOTOGP - POSTICIPATE LE QUALIFICHE DI MOTO2 E MOTO3 A CAUSA DI UN BUCO NEL RETTILINEO PRINCIPALE DELLA PISTA DI GOIANIA #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #M3 #Moto3 #Moto2 #M2 #RoadtoMotoGP #Goiania #Brazil facebook MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA x.com