LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Kopecky trionfa nella corsa a punti femminile

La quarta giornata di gare a Konya si chiude con due medaglie d’argento per l’Italia. La corsa a punti femminile ha regalato una vittoria importante a Kopecky, che si è aggiudicata il primo posto davanti alle avversarie. Gli atleti italiani, invece, non sono riusciti a salire sul podio, portando comunque a casa due medaglie d’argento. La competizione continua con altre sfide da seguire in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 La quarta giornata di gare a Konya si chiude con due medaglie d'argento per l'Italia. Miriam Vece conquista la piazza d'onore nel chilometro da fermo femminile e Federica Venturelli è seconda nell'inseguimento individuale femminile. La spedizione azzurra aumenta così a cinque il numero dei podi ottenuti in Turchia. 19:38 La classifica finale della corsa a punti femminile 1 Lotte Kopecky BEL 45 2 Victoire Berteau FRA 38 3 Sofie van Rooijen NED 33 4 Palina Konrad AIN 25 5 Aline Seitz SUI 16 6 Valeriya Valgonen AIN 10 7 Anita Yvonne Stenberg NOR 9 8 Wiktoria Pikulik POL 4 9 Lena Charlotte Reissner GER 4 10 Imogen Wolff GBR -15 11 Laura Rodriguez Cordero ESP -20 12 Gwen Nothum LUX -20 13 Akvile Gedraityt? LTU -35 1 4 Anita Baima ITA -36 15 Barbora N?mcova CZE -40 16 Lucy May Nelson BUL -40 17 Daniela Campos POR -40 18 Laura Auerbach-Lind DEN -40 19 Nora Jen?ušova SVK -20 20 Sevim Gercek TUR 19 21 Tetiana Yashchenko UKR 50 22 Esther Wong IRL -20 19:37 Spaventosa progressione finale di Matthew Richardson. 19:27 L'olandese deve accontentarsi dei cinque punti del nono sprint, ma non riesce a prendere il giro.

