Alle 10.10 inizia la copertura in diretta della Milano-Sanremo femminile 2026, con Nooijen che si lancia in testa sulla salita della Cipressa. Alle 13.58, la corsa prosegue con Nooijen che affronta la discesa in solitaria, mentre cerca di mantenere il vantaggio sui chilometri di pianura tra la Cipressa e il Poggio. La gara si svolge tra le strade di Milano e Sanremo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 13.58 Nooijen approccia la discesa in solitaria, per lei sarà fondamentale riuscire a gestirsi nei chilometri di pianura fra la Cipressa e il Poggio. Nel gruppo intanto tornano a guidare le squadre delle velociste. 13.56 Altro attacco di Nooijen! Visma che vuole rompere il gruppo in ogni modo. Stavolta nessuno la segue e l’olandese se ne va da sola a 22km dalla conclusione. 13.55 Ci riprova Niewiadoma che non vuole arrendersi! In questo momento però le pendenze si fanno più dolci ed è più facile starle a ruota. 13.53 Rallentamento davanti che determina il rientro di Wiebes e Kopecky. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: Nooijen allunga sulla Cipressa!

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