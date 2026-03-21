LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa!

Alle 10.10 inizia la diretta della Milano-Sanremo femminile 2026. La corsa è entrata nel vivo e le cicliste sono già in movimento lungo il percorso. Alle 13.31 si aggiornano le posizioni e si cerca di accelerare da parte della squadra UAE, che si impegna a mantenere il ritmo in testa al gruppo. La gara prosegue con le atlete impegnate in diverse strategie di corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 13.31 Cerca di accelerare la UAE in cima al gruppo. La squadra emiratina cerca di mettere fatica nelle gambe per quelle atletepiù veloci in un arrivo allo sprint. 13.29 Strada larghissima sul Capo Berta. Il gruppo occupa tutta la carreggiata salendo con ritmo sostenuto, ma regolare. Cominciano a staccarsi sempre più cicliste nelle retrovie, ma ancora la corsa non sembra voler accendersi del tutto. 13.27 Comincia l’ultimo dei tre Capi. Il Capo Berta è il più difficile sia per lunghezza che per pendenza (1,9 al 6,2%), anche se ovviamente non si tratta di una salita in cui fare selezione è così facile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa! Articoli correlati LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo sul Capo Mele, si entra nel vivo della corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con il tabellone di skicross femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle... FEDERICO FRUSCIANTE COM'È MORTO: SVELATE LE CAUSE DEL DECESSO DEL FAMOSO YOUTUBER A 52 ANNI Approfondimenti e contenuti su LIVE Milano Sanremo femminile 2026 in... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Mobilità: sabato 21 e domenica 22 marzo tre gare di ciclismo in città; Milano-Sanremo 2026, la corsa sarà in diretta TV integrale. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo sul Capo Mele, si entra nel vivo della corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 13.10 Non eccezionale il ritmo sul primo dei tre Capi. Il ... oasport.it Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci provaL'Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. oasport.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com