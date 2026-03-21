LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | gruppo sul Capo Mele si entra nel vivo della corsa!

Alle 10:10 inizia la corsa femminile Milano-Sanremo 2026 con un gruppo che si trova sul Capo Mele. Al momento, il ritmo sui primi dei tre Capi non è elevato e il gruppo si mantiene compatto. La corsa si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sulla situazione sul percorso. I ciclisti affrontano le prime salite, mentre i tifosi seguono attentamente l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 13.10 Non eccezionale il ritmo sul primo dei tre Capi. Il gruppo rimane molto nutrito e anche il vantaggio della fuga rimane non scende così velocemente. 13.08 Il gruppo comincia il Capo Mele! In testa a gruppo adesso si mettono il Team Visma Lease a Bike. 13.05 Un solo chilometro al Capo Mele (1,6km al 4,8%). La volata per le posizioni migliori nel gruppo determina l’avvicinamento del plotone sulla fuga, che adesso è davanti di 1’55”. 13.03 Mancano 55 km alla conclusione. Le atlete sono sempre più vicine all’inizio delle salite su cui si deciderà la corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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