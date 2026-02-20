LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 20 febbraio in DIRETTA | si entra nel vivo con il tabellone di skicross femminile

Il tabellone di skicross femminile ha preso il via durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo che la competizione è stata rinviata a causa delle temperature troppo miti. La gara si svolge oggi sulla pista di Cortina, attirando molti spettatori tra appassionati e curiosi. Sono attesi numerosi sorpassi e momenti di grande emozione, mentre le atlete si preparano per affrontare le ultime sfide. La giornata di oggi si conferma cruciale per le medaglie di questa disciplina. Gli spettatori monitorano con attenzione ogni aggiornamento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 20 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con il tabellone di skicross femminile Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 11 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con il superG maschile Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 5 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con curling, snowboard e hockey ghiaccio! Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Dove vedere le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina per farvi una scorpacciata di sport sdraiati comodamente sul divano. LIVE Olimpiadi, si parte alle 10 con lo ski cross. Alle 14.15 la mass start di biathlon12 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli) 12.54 Sci acrobatico: Ski cro ... gazzetta.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si entra nel vivo con il tabellone di skicross femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it LIVE | Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’Italia a caccia delle ultime medaglie: si parte con lo ski cross donne. Gli aggiornamenti https://qds.it/olimpiadi-milano-cortina-2026-diretta-medaglie-azzurri-italia-gare-oggi-20-febbraio/ - facebook.com facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, storica #Fontana: la più medagliata di sempre Con l’argento nella staffetta femminile dello short track ottenuto ieri, sono quattordici le medaglie olimpiche. Nessuno, in Italia, come lei Vittorio Cupi x.com