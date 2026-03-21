Alle 12.02 della corsa Milano-Sanremo 2026, nove ciclisti sono in fuga e stanno affrontando circa 215 chilometri dall’arrivo. I nove continuano a collaborare, scambiandosi regolarmente i cambi mentre cercano di mantenere il vantaggio sul gruppo. La gara prosegue con un’intensa azione in testa al plotone, che segue da vicino l’andamento della fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 Continua l’azione dei nove davanti, che collaborano e si danno cambi regolari. Gruppo, invece, sempre tirato dall’instancabile Silvan Dillier (Alpecin Premier-Tech). 11.59 Mancano 60 km all’inizio del Passo del Turchino. 11.56 Oltre i 46 kmh la velocità media. 11.53 220 km al termine, gruppo a 2’55” dalla fuga. 11.50 Si allunga leggermente il gruppo, con Dillier che ha continuato a tirare nonostante altri corridori avessero deciso di non seguirlo. 11.47 Intanto è arrivata la comunicazione che Aular e Christen sono caduti. Entrambi i corridori si sono ritirati, segno che non è stata una scivolata semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, 215 km alla conclusione

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