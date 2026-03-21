Alle 10.10 è partita la Milano-Sanremo femminile 2026 con un gruppo compatto dopo 15 km. La corsa attraversa il tratto tra Arenzano e Cogoleto, dove si prevede la prima salita significativa della giornata. La gara è in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La giornata promette un percorso impegnativo con alcuni tratti chiave ancora da affrontare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 11.17 A breve ci sarà la prima seppur breve salita significativa della giornata, sarà collocata tra Arenzano e Cogoleto. 11.14 E’ passata la prime mezz’ora di corsa. 11.11 Gruppo ancora compatto dopo i primi 15 km di corsa mentre si avvicina la zona di Voltri. 11.08 La velocità media, al momento, è di 34 kmh. 11.06 I 50 km finali saranno quelli più mossi, con ben cinque asperità: stiamo parlando di Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%), oltre che ovviamente la Cipressa (5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto dopo 15 km.

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