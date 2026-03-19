Milano-Sanremo femminile 2026 | il percorso ai raggi X Cipressa e Poggio le asperità decisive

Manca meno di una settimana alla Milano-Sanremo femminile 2026, che si svolgerà sabato 21 marzo con partenza alle 10:30. La corsa prevede un percorso che include le salite di Cipressa e Poggio, considerate le tappe più impegnative. La gara attraversa diverse località lungo la costa e si conclude a Sanremo. La competizione vede la presenza di numerose atlete professioniste.

Manca sempre meno al giorno della Milano-Sanremo femminile 2026, corsa che si disputerà sabato 21 marzo a partire dalle ore 10:30. Si tratta di un evento particolarmente atteso: la corsa come sappiamo è stata riaperta alla categoria delle donne soltanto nel 2025 dopo praticamente vent’anni di assenza, con la vittoria di Lorena Wiebes, seguita da Marianne Vos e da Noemi Ruegg. Proprio la neerlandese del Team SD Worx-Protime sarà una della favorite del lotto, complice anche il titolo di Campionessa uscente. In lizza ovviamente anche Marianne Cos (Team Visma I Lease a Bike) e la stessa Ruegg (EF Education-Oayly) senza dimenticare ovviamente Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), la nostra Elisa Balsamo (Lidl-Trek), Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) e Kim Le Court Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

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