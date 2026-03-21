Alle 10.10, la corsa femminile Milano-Sanremo 2026 è partita con un gruppo compatto. Poco prima di salire sulla Cipressa, le cicliste sono state riprese in fuga, creando un intenso momento di attesa prima dell’ascesa. La corsa prosegue con le atlete in gruppo, mentre gli spettatori seguono in diretta gli sviluppi della gara. La corsa è in corso e gli aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 13.42 Gruppo compatto! Ripresa la fuga poco prima di cominciare la salita della Cipressa. 13.40 4 chilometri all’inizio della Cipressa. Le atlete meno abili in volata sono quasi costrette a giocare d’anticipo e a provare uno scatto su questa salita. Niewiadoma e Vollering su tutte, se vogliono sorprendere le avversarie, devono cercare il jolly partendo da lontano. 13.38 Il gruppo si avvicina a grandi passi alla Cipressa! Mancano solo 6km all’inizio della salita più dura della Sanremo. Tutte le squadre adesso vogliono stare davanti e in cima al plotone delle migliori è una gara fra chi sa limare meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, attesa per la Cipressa

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