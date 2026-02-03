LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | c’è Elisa Balsamo nell’omnium!
Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026. Tra le protagoniste c’è Elisa Balsamo, che gareggia nell’omnium. Gli appassionati sono già incollati allo streaming per seguire le sue prestazioni e scoprire come si sta muovendo la competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. La giornata odierna in chiava italiana sarà sicuramente caratterizzata principalmente dall’Omnium femminile, dove Elisa Balsamo proverà a conquistare il secondo titolo continentale in questa specialità; il primo fu vinto ormai 6 anni fa agli europei di Plovdiv. La prima prova della giornata sarà lo scratch maschile, gara in cui gli azzurri schierano l’espertissimo Francesco Lamon, campione di tutto con l’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: subito i quartetti, tornano Balsamo, Consonni e Paternoster!
Oggi la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: subito i quartetti, tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni!
Oggi si apre ufficialmente la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it
Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 3 febbraio, tv, streaming, italiani in garaProseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di ... oasport.it
L'inseguimento femminile porta la seconda medaglia alla spedizione italiana ai Campionati europei a Konya in Turchia. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini conquistano un bronzo al termine di un torneo che le ha viste prot - facebook.com facebook
CICLISMO / Europei Konya - Medaglia di bronzo per l'inseguimento femminile con Elisa Balsamo x.com
