Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026. Tra le protagoniste c’è Elisa Balsamo, che gareggia nell’omnium. Gli appassionati sono già incollati allo streaming per seguire le sue prestazioni e scoprire come si sta muovendo la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. La giornata odierna in chiava italiana sarà sicuramente caratterizzata principalmente dall’Omnium femminile, dove Elisa Balsamo proverà a conquistare il secondo titolo continentale in questa specialità; il primo fu vinto ormai 6 anni fa agli europei di Plovdiv. La prima prova della giornata sarà lo scratch maschile, gara in cui gli azzurri schierano l’espertissimo Francesco Lamon, campione di tutto con l’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: c’è Elisa Balsamo nell’omnium!

Approfondimenti su Europei 2026

Oggi la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.

Oggi si apre ufficialmente la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Europei 2026

Argomenti discussi: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podio; LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: bronzo storico per l’Italia nella team sprint maschile! Quinti Baima e Boscaro; Konya | Giorno 2 in Diretta Streaming | DAZN IT; Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari lunedì 2 febbraio, tv, streaming, italiani in gara.

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it

Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 3 febbraio, tv, streaming, italiani in garaProseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di ... oasport.it

L'inseguimento femminile porta la seconda medaglia alla spedizione italiana ai Campionati europei a Konya in Turchia. Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini conquistano un bronzo al termine di un torneo che le ha viste prot - facebook.com facebook

CICLISMO / Europei Konya - Medaglia di bronzo per l'inseguimento femminile con Elisa Balsamo x.com