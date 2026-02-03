Oggi gli Europei di ciclismo su pista entrano nel vivo con la terza giornata. L’Italia si affida a Elisa Balsamo nell’omnium, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni gara in diretta. Le gare sono in corso e l’atmosfera è intensa, con gli atleti pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) procede la rassegna continentale. La giornata odierna in chiava italiana sarà sicuramente caratterizzata principalmente dall’Omnium femminile, dove Elisa Balsamo proverà a conquistare il secondo titolo continentale in questa specialità; il primo fu vinto ormai 6 anni fa agli europei di Plovdiv. La prima prova della giornata sarà lo scratch maschile, gara in cui gli azzurri schierano l’espertissimo Francesco Lamon, campione di tutto con l’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo nell’omnium!

Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026.

Oggi la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026.

