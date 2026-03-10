LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si entra nella fase decisiva della corsa gruppo compatto
Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la corsa che entra nella fase più intensa. Il gruppo si mantiene compatto e attraversa le strade italiane in diretta, mentre gli operatori trasmettono le immagini aggiornate. Contestualmente, si segue anche la diretta della Parigi-Nizza, che prende il via alle 15.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 15.29 Velocità elevata in gruppo, tutti vogliono prendere nelle prime posizioni lo sterrato. 15.26 20 km alla conclusione. 15.23 I corridori stanno affrontando ora la discesa che porta all’inizio del settore di sterrato. 15.21 Rimangono ancora 400 metri di dislivello da affrontare. 15.18 Tra 1 km i corridori affronteranno la salita, non classificata come GPM, di Casole d’Elsa (2.1 km al 5.6% medio). 15.15 Velocità elevate in gruppo, con molte squadre che vogliono mantenere le prime posizioni. 15.12 30 km al termine, il gruppo sta iniziando a perdere qualche corridore. 🔗 Leggi su Oasport.it
