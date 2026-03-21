LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | gruppo compatto dopo 30 km

Alle 11.43, la corsa femminile Milano-Sanremo 2026 si trova in fase di attraversamento di Celle Ligure, con il gruppo ancora compatto dopo aver superato Varazze. La gara è seguita in diretta a partire dalle 10.10, offrendo aggiornamenti continui sui movimenti delle cicliste lungo il percorso. La corsa prosegue con il gruppo che mantiene le posizioni, senza ancora segnali di scatti o scelte decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 11.43 Superata Varazze, il gruppo si dirige sta attraversando Celle Ligure 11.40 La velocità media adesso è di quasi 40 kmh (39.4 kmh). 11.36 Fase di discesa adesso per il gruppo, vicino a Varazze. 11.33 Mancano 122 km all’arrivo. 11.30 Superati i 30 km di corsa. La situazione rimane immutata. 11.26 Il gruppo sta per attraversare Cogoleto, poi ci sarà un breve ma significativo tratto in salita. 11.23 Intanto godiamoci alcune immagini scattate prima della partenza Meanwhile, in @ComunediGenova #SanremoWomen @CAIta @RegLiguria @lamialiguria pic.twitter.com2Tezy9zaAj — Milano Sanremo (@MilanoSanremo) March 21, 2026 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook

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