LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | primi 15 km completati gruppo ancora compatto

Alle Strade Bianche 2026, i primi 15 km sono stati completati con il gruppo ancora compatto. La corsa femminile è iniziata alle 10.15 e la diretta segue in tempo reale gli sviluppi della gara. Sono presenti gli operatori che aggiornano continuamente sugli spostamenti e le azioni delle concorrenti lungo il percorso. La gara prosegue senza particolari incidenti o scatti significativi fino a questo punto.

12.22 Intanto hanno abbandonato la corsa Kim Heiduk (INEOS Grenadiers), Albert Whiten Philipsen (Lidl – Trek) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL), probabilmente coinvolti nella caduta di inizio tappa. 12.18 Per 14 corridori oggi è il debutto in una corsa World Tour, tre di questi sono italiani: Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta), Luca Cretti e Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Telecom Fort). 12.16 Vedremo se in questo settore di sterrato già abbastanza duro qualcuno proverà a portare via la fuga. 12.13 Inizia il settore Bagnaia (3.5 km in salita, con tratti sopra il 10%), tre stelle di difficoltà. 12.10 Termina il settore di Vidritta, ora 3 km prima del secondo tratto sterrato, quello di Bagnaia.