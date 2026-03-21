LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | Pogacar Pidcock e Van der Poel si giocano tutto sul Poggio

Alle 10.35, a dieci chilometri dal traguardo, si avvicina il momento decisivo della Milano-Sanremo 2026. Pogacar, Pidcock e Van der Poel stanno affrontando gli ultimi 1000 metri prima dell’imbocco del Poggio, con la corsa ancora aperta e tante emozioni da vivere. La tensione cresce mentre i corridori si preparano alla fase finale della classica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 10 km all’arrivo, 1000 metri all’imbocco del Poggio. 16.34 2 km al Poggio. Cala a 20? il margine. Anche la Visma di Van Aert sta dando manforte alla Lidl-Trek nell’inseguimento. 16.32 Adesso da dietro stanno guadagnando: 24?. Ma fra 3 km inizierà il Poggio. 16.31 Cambi regolari ora nel terzetto di testa. 29?, di fatto il margine resta quasi invariato. Dietro lavora la sola Lidl-Trek. 16.30 Il Poggio inizierà a 9 km dall’arrivo. Ne mancano 5. 16.29 15 km al traguardo. Tra poco il Poggio. 16.28 33? di vantaggio per il terzetto di testa. Oggi Ganna non ne aveva: non era quello dello scorso anno. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar rientra e attacca sulla Cipressa! Pidcock e Van der Poel rispondonoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 Il terzetto di testa ha già guadagnato 20 secondi. 16.20 Ancora 1500 metri alla vetta. Pidcock e Van der ... oasport.it

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