Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con sette ciclisti in fuga e tra loro anche Filippo Ganna. Durante la corsa, Afonso Braz si trova in testa alla classifica generale. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato degli sviluppi della gara. La corsa prosegue con i corridori impegnati lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 13.01 In questo momento Afonso Braz sarebbe il nuovo leader della generale. 12.58 Il distacco rimane attorno ai 4?. 12.55 39 kmh la media di questa prima parte di corsa. 12.51 Sassotetto è stata la salita più alta di questa Tirreno-Adriatico. 12.48 Si sta per concludere la discesa. 12.45 Classifica scalatori ancora guidata da Diego Pablo Sevilla con 33. 12.42 Il primo a passare Sassotetto è stato Kielich, seguito da Ganna e Calzoni. 12.39 Il gruppo scollina con un ritardo leggermente superiore ai 4?. 12.36 Questi i sette attaccanti: Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team), Vincenzo Albanese (EF Education EasyPost), Clément Braz Afonso (Groupama – FDJ United), Walter Calzoni (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini in fuga, c’è anche Filippo Ganna

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