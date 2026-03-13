LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sale il vantaggio dei sette uomini al comando

Oggi si svolge la tappa del Tirreno-Adriatico 2026, con sette ciclisti al comando che vedono aumentare il loro vantaggio. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sulla classifica generale sono disponibili in tempo reale. La diretta streaming della Parigi-Nizza è disponibile a partire dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 13.01 Iniziata la scalata, 7.2 km al 7% di pendenza media. 12.58 Sul Monte delle Cesane le pendenze toccheranno il 22%. 12.55 Hayter sta venendo riassorbito dal gruppo. 12.52 I sette al comando: Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto-Intermarche) e Julian Alaphilippe (Tudor). 12.49 Tra meno di 10 chilometri si salirà nuovamente verso il Monte delle Cesane. 12.46 Distacco di circa 50? per Marcellusi dai sette al comando.