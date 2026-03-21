LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | iniziano i Capi la Classicissima entra nel vivo

Alle 15.47 la corsa Milano-Sanremo 2026 entra nel vivo con i corridori della Ineos guidati da Ganna, che si posizionano davanti dopo l'inizio della fuga. Durante la fase, Kwiatkowski è stato coinvolto in una caduta, perdendo contatto con il gruppo. La gara prosegue con i ciclisti impegnati nelle prime fasi di una classica che si sta facendo sempre più emozionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Si porta davanti la Ineos di Ganna, che alla fine ha perso il solo Kwiatkowski a causa della caduta. 15.46 Cala 3 minuti il gap della fuga. 15.44 Iniziato Capo Cervo per Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). 15.43 UAE a tirare il gruppo sul Capo Mele. 15.42 50 km all’arrivo per gli attaccanti. 15.42 Capo Cervo misura 2,1 km. Pendenza media del 2,5%, massima del 6%. 15.42 Termina Capo Mele per i fuggitivi, inizia adesso per il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: iniziano i Capi, la Classicissima entra nel vivo Articoli correlati LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: si entra nel vivo della corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: gruppo sul Capo Mele, si entra nel vivo della corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10. Sanremo 2026 - La classifica generale e la Top 5 Contenuti e approfondimenti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: trionfo in volata di Lotte Kopecky!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 14.38 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La DIRETTA LIVE della ... oasport.it Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar vuole scrivere la storia. Caduta nel gruppoDiretta Live della Milano-Sanremo 2026, corsa che apre la stagione del ciclismo. Duello tra Pogacar e van der Poel. sport.virgilio.it MILANO-SANREMO: CASA MIA AD ALASSIO QUESTA È LA CAPPELLETTA, DEDICATA AI CADUTI DEL MARE, POSTA PROPRIO DAVANTI A CASA MIA, AD ALASSIO. È L'ULTIMA PRIMA DEL PORTO. facebook LOTTE KOPECKY SI PRENDE LA MILANO-SANREMO FEMMINILE La belga è tornata a fare sul serio: vittoria di forza nella prima Classica stagionale #Ciclismo #Cycling #MilanoSanremo #Kopecky x.com