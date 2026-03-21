LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | in nove davanti sette sono italiani Gruppo a 3?

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Milano, si sta svolgendo la corsa verso Sanremo 2026, con nove atleti ancora in gara. Tra questi, sette sono italiani, mentre due sono stranieri. Attualmente, i ciclisti si trovano in un gruppo compatto, con alcune voci che parlano di un possibile scatto di tre corridori. La gara prosegue con i protagonisti che si avvicinano alle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Riepiloghiamo la situazione in corsa. I corridori in fuga sono Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), il gruppo paga 3?. 11.42 230 km all’arrivo. 11.40 Dei fuggitivi Manuele Tarozzi è il corridore che ha ottenuto più successi a livello professionistico, con 3 vittorie. 11.37 In gruppo continua a dettare il ritmo l’Alpecin Premier-Tech, squadra di Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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