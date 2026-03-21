LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | in nove davanti sette sono italiani Gruppo a 3?

In diretta da Milano, si sta svolgendo la corsa verso Sanremo 2026, con nove atleti ancora in gara. Tra questi, sette sono italiani, mentre due sono stranieri. Attualmente, i ciclisti si trovano in un gruppo compatto, con alcune voci che parlano di un possibile scatto di tre corridori. La gara prosegue con i protagonisti che si avvicinano alle fasi decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Riepiloghiamo la situazione in corsa. I corridori in fuga sono Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), il gruppo paga 3?. 11.42 230 km all’arrivo. 11.40 Dei fuggitivi Manuele Tarozzi è il corridore che ha ottenuto più successi a livello professionistico, con 3 vittorie. 11.37 In gruppo continua a dettare il ritmo l’Alpecin Premier-Tech, squadra di Mathieu Van Der Poel e Jasper Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: in nove davanti, sette sono italiani. Gruppo a 3? Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, ci sono sette azzurri. Gruppo che gestisce Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove uomini al comando, sette italiani in fuga Sanremo 2026 - Ermal Meta canta Stella stellina Tutti gli aggiornamenti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA in... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo. LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: in nove davanti, sette sono italiani. Gruppo a 3?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16 Velocità della prima ora superiore ai 46 km/h, siamo alla media più alta per ora in una Milano-Sanremo. oasport.it Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani subito in fuga, in 9 al comandoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com