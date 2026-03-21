LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | nove in fuga ci sono sette azzurri Gruppo che gestisce

Durante la corsa Milano-Sanremo 2026, nove corridori sono attualmente in fuga, tra cui sette italiani. Il vantaggio dei battistrada si è ridotto a tre minuti e dieci secondi. Nella prima ora di gara, la velocità media ha superato i 46 kmh, risultando la più alta registrata finora in questa edizione. Il gruppo principale sta gestendo la situazione, mantenendo la corsa sotto controllo.

11.16 Velocità della prima ora superiore ai 46 kmh, siamo alla media più alta per ora in una Milano-Sanremo. 11.12 Cielo coperto, più avanti c’è il rischio che arrivi un po’ di pioggia. 11.01 Corsa che ha salutato Pavia (secondo passaggio) e si sposta verso Voghera. 10.53 Ricordiamo i fuggitivi: Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta). 10.46 Parlando di condizioni meteorologiche, per ora la situazione è molto tranquilla, cielo nuvoloso con temperatura moderata, non forte vento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, ci sono sette azzurri. Gruppo che gestisce Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove uomini al comando, sette italiani in fuga LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: fuga di nove in testa, gruppo in rimonta a 50?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10. Una raccolta di contenuti su LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; Milano-Sanremo 2026 oggi: dove vederla in diretta tv e in streaming gratis. Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani subito in fuga, in 9 al comando(Salvatore Riggio) È scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17. L'olandese Mathieu Van der ... corriere.it Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci provaL'Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. oasport.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com