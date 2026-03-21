LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | 200 km alla conclusione fuga con 2’30 di vantaggio

A poco più di 200 chilometri dal traguardo, la corsa Milano-Sanremo 2026 è in corso con una fuga che mantiene un vantaggio di 2 minuti e 30 secondi. Il gruppo principale sta cercando di ridurre lo svantaggio, mentre la gara si svolge in modo intenso e combattuto. La situazione si evolve con continui tentativi di recupero da parte dei team coinvolti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Il gruppo continua a contenere il distacco dalla fuga, svvantaggio che è sceso a 2’30”. 12.20 200 km al termine. 12.17 L’ultima Milano-Sanremo corsa il 21 marzo è stata nel 2009, vinta da Mark Cavendish. 12.14 Appena superate le 2 ore di corsa, media oraria di 45.5 kmh. 12.11 L’Italia è la nazione con più vittorie alla Milano-Sanremo, con 51 successi totali. L’ultima volta è stata nel 2018, con Vincenzo Nibali che ha alzato le braccia al cielo in Via Roma. 12.08 210 km alla conclusione, fuga con 2’40” di vantaggio. 12.05 E’ previsto un po’ di vento, probabilmente contro, nelle fasi finali della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: 200 km alla conclusione, fuga con 2’30” di vantaggio Articoli correlati Leggi anche: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga con 1’30” di vantaggio, 70 km alla conclusione Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, 215 km alla conclusione Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA 200... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: nove in fuga dopo i primi 90 kmCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-SANREMO DALLE 10.10 12.19 Il vantaggio delle battistrada resta di 3'40'' 12.16 Sono ... oasport.it Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani subito in fuga, in 9 al comandoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com