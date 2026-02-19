LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga con 1’30 di vantaggio 70 km alla conclusione
Durante la tappa del UAE Tour 2026, De Bod e Knox hanno scatenato una fuga con 1’30” di vantaggio, a 70 km dall’arrivo. La loro azione deriva dalla volontà di mettersi in evidenza prima dello sprint finale. I due ciclisti, tra i più presenti in questa stagione, cercano di conquistare punti e riconoscimenti importanti. La corsa si mantiene emozionante, con il gruppo che cerca di organizzarsi per recuperare i fuggitivi prima dell’arrivo. La gara prosegue senza soste, pronta a riservare altre sorprese.
12.50 I due corridori della fuga con più giorni di gara in stagione sono De Bod e Knox, con undici giorni. 12.46 Dopo 115 km percorsi la media oraria è di 43.4 kmh. 12.43 70 km alla conclusione, il vantaggio è sceso a 1'30". La strada molto larga favorisce l'azione del gruppo. 12.40 Ad aiutare Ghebreigzabier c'è la INEOS Grenadiers con Joshua Tarling. 12.38 Questo lavoro da parte della Lidl Trek, in questo caso di Ghebreigzabier, dimostra la buona condizione di Milan, che vuole giocarsi in volata la tappa. 12.37 E' tornata davanti al gruppo la Lidl Trek, gruppo a 1'53".
