LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA | 150 km alla conclusione in nove al comando

A 150 chilometri dal traguardo della Milano-Sanremo 2026, nove ciclisti sono attualmente al comando della corsa. La gara è in svolgimento e i corridori stanno affrontando le ultime fasi della lunga gara, con aggiornamenti continui sulla situazione in corso. La corsa prosegue con i corridori che cercano di consolidare le proprie posizioni in vista delle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Riepiloghiamo la situazione della corsa. In fuga ci sono Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Manlio Moro (Movistar Team), Andrea Peron (Team Novo Nordisk), David Lozano (Team Novo Nordisk), Alexy Faure Prost (Team Picnic PostNL), Dario Igor Belletta (Team Polti VisitMalta) e Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta), il gruppo paga 2’42”. I corridori stanno affrontando la discesa del Passo del Turchino, 143 km alla conclusione. 13.39 Adesso ci saranno circa 95 km di attesa prima del gran finale, che inizierà con Capo Mele. Difficile che già su questo strappo ci saranno attacchi, ma la velocità salirà notevolmente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: 150 km alla conclusione, in nove al comando Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: nove in fuga, 215 km alla conclusione Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: 200 km alla conclusione, fuga con 2’30” di vantaggio Contenuti utili per approfondire LIVE Milano Sanremo 2026 in DIRETTA 150... Temi più discussi: percorso, orari e dove vederla in TV - milanosanremo.it; Gara ciclistica Milano-Sanremo 2026; Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo; La Milano-Sanremo è in diretta integrale su Eurosport: dalle 9:45 su HBO Max e Discovery+. Milano Sanremo 2026, la diretta: sette italiani davanti con 2'40, Pogacar non attacca sul TurchinoÈ scattata ufficialmente due minuti dopo le 10.10 la 117ª Milano-Sanremo. Partenza da Pavia e arrivo previsto a Sanremo, in via Roma, intorno alle 17 ... corriere.it LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: 150 km alla conclusione, in nove al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Termina l'ascesa per i fuggitivi. 13.33 150 km al traguardo. 13.33 In gruppo, sfruttando la larghezza ... oasport.it Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook È il giorno della Milano-Sanremo: il fascino dell’unica corsa che Pogacar può perdere x.com