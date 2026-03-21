LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 6-3 1-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | il primo parziale è delle azzurre

Nella partita di oggi al WTA Miami 2026, Errani e Paolini affrontano Aoyama ed Eikeri. Dopo aver vinto il primo set 6-3, le italiane sono ora in parità 1-1 nel secondo. Durante il gioco, Eikeri ha messo a segno una volée di rovescio lungolinea vincente, mentre l’italiana ha risposto con un’altra risposta di rovescio lungolinea. La partita prosegue in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Volée di rovescio lungolinea e vincente di Eikeri. 30-30 Risposta di rovescio lungolinea vincente dell’italiana classe ’87. 30-15 Volée di rovescio incrociata e vincente della nativa di Oslo. 15-15 Risposta di rovescio incrociata e vincente di Errani. 15-0 Lunga la risposta di diritto incrociato della toscana. Serve Aoyama. 1-1 Smash lungolinea vincente dell’azzurra classe ’87. 40-40 Volée di diritto lungolinea giocata in difesa vincente di Errani. Deciding point. Risponde Aoyama. 30-40 Volée di diritto incrociata e vincente giocata corta della nipponica. Ci sono due palle break. 30-30 Servizio interno vincente di ”Jas”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle azzurre Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina il debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Siegemund e Zvonareva si aggiudicano il secondo parziale con lo score di 6-1. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio lungolinea della norvegese. Una selezione di notizie su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 6 3 1... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 6-3, 0-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: il primo parziale è delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente della toscana. Paolini al servizio. 5-3 Smash lungolinea vincente della classe ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it Miami Open: Sinner in campo contro Dzumhur, Errani/Paolini avanti di un set su Aoyama/Eikeri Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zverev-s facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com