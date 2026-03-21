LIVE Errani Paolini-Aoyama Eikeri 1-0 WTA Miami 2026 in DIRETTA | primo turno di servizio senza problemi per le azzurre

Al torneo WTA di Miami, Errani e Paolini conducono il primo set contro Aoyama ed Eikeri. Le italiane hanno iniziato il match senza difficoltà al servizio, mentre le avversarie hanno commesso un doppio fallo e subito un colpo lungo linea di rovescio. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Lungo il rovescio lungolinea della norvegese. 0-15 Doppio fallo della nativa di Oslo. Serve Eikeri. 1-0 In rete la volée di diritto incrociata della classe ’92. 40-0 Lungo il rovescio lungolinea giocato a ridosso della rete di Eikeri. 30-0 Passante di rovescio incrociato e vincente di ”Jas”. 15-0 Larga la volée di diritto lungolinea della norvegese. Ci siamo! Paolini al servizio. 17:47 Il WTA 1000 a Miami di doppio è uno dei pochi tornei che ancora mancano nella bacheca di Errani. 17:45 Le azzurre avranno pochissimi punti da difendere in questo torneo. L’anno scorso uscirono al secondo turno. 17:44 Non ci sono precedenti tra le due coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, 1-0, WTA Miami 2026 in DIRETTA: primo turno di servizio senza problemi per le azzurre Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si avvicina il debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Siegemund e Zvonareva si aggiudicano il secondo parziale con lo score di 6-1. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: debuttano le campionesse olimpicheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del... Approfondimenti e contenuti su LIVE Errani Paolini Aoyama Eikeri 1 0... Temi più discussi: Sara Errani/Jasmine Paolini - Shuko Aoyama/Ulrikke Eikeri Riassunto della partita; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells; Miami Open presented by Itau Tennis | Errani - Paolini - Aoyama - Eikeri; Miami su SuperTennis, doppio: Errani/Paolini guidano il seeding. LIVE Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026 in DIRETTA: manca pochissimo al debutto delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:32 È appena terminato l'incontro sul Campo 3. Kato/Yang hanno poi vinto il match tie-break per 10-7. A breve ... oasport.it Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Le due azzurre, infatti, si ritrovano a ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI sabato 21 Ore 17:30 Paolini-Errani vs Aoyama-Eikeri Ore 18:30 Sinner vs Dzumhur Forza ragazzi canali SkySport, streaming su SkyGo e Now, inoltre Sara e Jas si possono seguire in chiaro su SuperT facebook Dalle 16 si parte Debutto azzurro per Errani/Paolini II WTA 1000 di Miami è in diretta in chiaro su SuperTennis x.com