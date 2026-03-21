LIVE Cobolli-Collignon ATP Miami 2026 in DIRETTA | ancora un match poi sarà la volta dell’azzurro

Durante la notte, si sono conclusi i match di Osorio e Muchova al torneo ATP Miami 2026. La giocatrice ceca ha battuto la rivale in tre set, con i punteggi di 4-6, 6-2 e 7-5. Dopo questa partita, sarà il turno dell’azzurro di scendere in campo. La partita di Cobolli-Collignon è in programma a breve e sarà trasmessa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:08 Anche Osorio-Muchova è appena terminata. La ceca ha vinto in tre set contro la nativa di Cúcuta per 4-6 6-2 7-5. Ora è la volta di Blanch-Fils. Il match che seguirà sarà quello dell’azzurro opposto al belga classe 2002. 21:12 È appena terminato il primo match sul campo 7. Cirstea batte Noskova in tre set (6-2 3-6 6-4). Adesso toccherà a Osorio-Muchova. A seguire Blanch-Fils. Poi sarà la volta di Collignon-Cobolli. 16:20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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