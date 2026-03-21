LIVE Cobolli-Collignon 5-7 1-3 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’azzurro chiama il medical time-out

Durante la partita di ATP Miami 2026, l’azzurro ha chiamato un medical time-out dopo un doppio fallo e un servizio vincente esterno. Nel corso del match, l’atleta di Firenze classe 2002 ha ottenuto un punto con un servizio vincente e ha commesso un doppio fallo. La diretta mostra l’andamento del punteggio, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Doppio fallo del nativo di Firenze. 40-0 Servizio vincente esterno dell’italiano classe 2002. 30-0 Servizio esterno vincente di ”Cobo”. 15-0 Ace interno dell’azzurro. 3-1 Diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese. 40-A Largo il rovescio incrociato giocato in uscita dal servizio di Collignon. Palla break. 40-40 Lungo il diritto lungolinea del numero 72 ATP. A-40 Servizio esterno vincente del belga. 40-40 Doppio fallo del nativo di Rochester. 40-30 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di Collignon. 30-30 Servizio esterno vincente del numero 72 ATP. 15-30 Passante di diritto incrociato e vincente dell’italiano classe 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 5-7, 1-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro chiama il medical time-out Articoli correlati LIVE Cobolli-Collignon, 0-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Altro diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo di Cobolli. LIVE Cobolli-Collignon, 1-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro tiene il primo turno di battuta del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Passante di rovescio incrociato e vincente di Collignon. Approfondimenti e contenuti su LIVE Cobolli Collignon 5 7 1 3 ATP... Discussioni sull' argomento LIVE Cobolli-Collignon, ATP Miami 2026 in DIRETTA: ancora un match poi sarà la volta dell’azzurro; Live Raphaël Collignon - Brandon Nakashima - Amburgo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 19/05/2025; Alcaraz e 6 azzurri: il programma di oggi su Sky; Miami Open presented by Itau Tennis | Collignon - Cobolli. LIVE Cobolli-Collignon, 5-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro salva diverse palle break e mantiene il set in equilibrioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio interno vincente del belga classe 2002. 5-4 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa del ... oasport.it Comunque oltre Alcaraz vs Fonseca e Cobolli vs Collignon ce sta pure Tsitsipas vs De Minaur. E che è stanotte, Natale Me servirebbero du’ occhi de riserva, mortaccidepippo. facebook ATP Miami: Collignon supera Dimitrov e trova Cobolli, Fonseca si regala Alcaraz. Passa Tsitsipas x.com