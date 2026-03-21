Durante il match di ATP Miami 2026, Cobolli-Collignon si trova in parità, con il punteggio di 1-1. L’azzurro ha appena mantenuto il suo turno di battuta, rispondendo a un game avversario. In questa occasione, Collignon ha concluso un punto con un passante di rovescio incrociato, che si è rivelato vincente. La partita prosegue con continuità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Passante di rovescio incrociato e vincente di Collignon. Ancora palla break. 40-40 Volée di rovescio incrociata e vincente dell’italiano. Seconda. 40-A In rete il diritto lungolinea di Cobolli. Terza palla break del game. 40-40 Largo il diritto incrociato giocato in avanzamento e al volo, deviato dal nastro, del nativo di Firenze. A-40 Diritto incrociato e vincente del portacolori del bel paese. 40-40 Largo il diritto incrociato steccato del belga. Seconda. 30-40 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di Cobolli. 15-40 Lungo il diritto incrociato giocato in attacco del numero 14 ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Collignon, 1-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro tiene il primo turno di battuta del match

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