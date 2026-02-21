LIVE Cobolli-Korda 1-1 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio
Cobolli-Korda ha pareggiato il punteggio a 1-1 nel match di Delray Beach, dopo aver risposto a un servizio vincente dell’avversario. La partita prosegue con scambi rapidi e un pubblico attento sugli spalti. La sfida tra i due tennisti si fa più intensa, mentre entrambi cercano di prendere il controllo del set. La palla torna spesso in campo, mantenendo vivo il ritmo del gioco. La tensione cresce man mano che il punteggio si avvicina a un momento decisivo.
30-15 Servizio interno vincente dell'americano. 15-15 In rete il rovescio incrociato del classe 2000. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Bradenton. 1-1 Servizio esterno vincente di Cobolli. 40-15 In rete il diritto incrociato giocato in difesa dello statunitense. 30-15 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa dell'italiano. 30-0 Altro servizio interno vincente del nativo di Firenze. 15-0 Servizio interno vincente con la seconda del classe 2002. 1-0 Lungo il diritto lungolinea steccato dall'azzurro. 40-15 Servizio esterno vincente dello statunitense.
LIVE Cobolli-Wong 2-1, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: senza break in avvio di 1° setCobolli-Wong ha vinto il primo set 2-1 a Delray Beach, grazie a un gioco solido e ai punti decisivi nei momenti chiave.
LIVE Cobolli-Korda, 0-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano partirà al servizioCobolli-Korda ha iniziato il match con un servizio, dopo aver deciso di cambiare strategia.
