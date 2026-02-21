LIVE Cobolli-Korda 1-1 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | nessun break in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio interno vincente dell’americano. 15-15 In rete il rovescio incrociato del classe 2000. 15-0 Servizio esterno vincente del nativo di Bradenton. 1-1 Servizio esterno vincente di Cobolli. 40-15 In rete il diritto incrociato giocato in difesa dello statunitense. 30-15 In rete il rovescio lungolinea giocato in difesa dell’italiano. 30-0 Altro servizio interno vincente del nativo di Firenze. 15-0 Servizio interno vincente con la seconda del classe 2002. 1-0 Lungo il diritto lungolinea steccato dall’azzurro. 40-15 Servizio esterno vincente dello statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Wong 2-1, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: senza break in avvio di 1° setCobolli-Wong ha vinto il primo set 2-1 a Delray Beach, grazie a un gioco solido e ai punti decisivi nei momenti chiave.

LIVE Cobolli-Korda, 0-0, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano partirà al servizioCobolli-Korda ha iniziato il match con un servizio, dopo aver deciso di cambiare strategia.

LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare ... oasport.it

Cobolli-Korda, oggi semifinale Atp Delray Beach: a che ora e dove vederla in direttaCobolli-Korda, semifinale dell'Atp 250 di Delray Beach, si gioca oggi, sabato 21 febbraio alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta da Sky, su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. today.it

Sarà il terzo testa a testa tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda. Al momento, lo statunitense comanda per 2-0 - facebook.com facebook

ATP Delray Beach: Korda rimonta Ruud e trova Cobolli. I derby eliminano Fritz e Tiafoe x.com