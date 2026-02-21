LIVE Cobolli-Korda 0-0 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’americano partirà al servizio

Cobolli-Korda ha iniziato il match con un servizio, dopo aver deciso di cambiare strategia. La partita si gioca sul veloce, dove entrambi i tennisti si sentono a proprio agio. L’americano ha subito messo pressione con alcune battute potenti. Cobolli-Korda risponde con precisione e variazioni di gioco. Gli spettatori seguono con attenzione i primi scambi, pronti a scoprire come evolverà il confronto. La sfida continua con grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Entrambi si trovano bene sul veloce. Sarà una partita interessante anche dal punto di vista tattico. I tennisti stanno ora svolgendo la fase di riscaldamento. 21:03 Korda ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. 21:00 Ci siamo! I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo. 20:57 Riuscirà l’italiano a gestire la pressione di un pubblico di casa sfavorevole? Il tennista nativo di Firenze ma cresciuto a Roma ha dimostrato di sapersi anche esaltare in queste circostanze. 20:54 L’azzurro cerca il suo primo successo contro lo statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCobolli-Korda ha raggiunto la semifinale dell’ATP di Delray Beach a causa di una vittoria convincente contro un avversario esperto.

ATP Delray Beach 2026, Cobolli affronterà Korda in semifinale. Fuori Fritz, avanza TienFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach dopo aver superato Fritz in quattro set.

