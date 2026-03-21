LIVE Biathlon Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA | si assegna la Coppa di specialità Hofer per la rimonta!

Oggi si tiene a Oslo il biathlon di inseguimento maschile, un evento che assegna la Coppa di specialità. Durante la competizione, un atleta ha effettuato una rimonta significativa, portandosi in testa alla gara. La gara viene trasmessa in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La conclusione della competizione determinerà il vincitore e il portatore della coppa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile dal tempio di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), valida per assegnare la Coppa del Mondo di specialità che vede il duello Perrot-Samuelsson! Classifica per assegnare la coppetta che vede ancora Tommaso Giacomel terzo, e ciò ci fa male. Sebastian Samuelsson deve recuperare 23 punti a Eric Perrot, con Johannes Dale terzo incomodo ma staccato di 43 punti dal vincitore della Coppa del Mondo generale. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile da OSLO-HOLMENKOLLEN... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si assegna la Coppa di specialità, Hofer per la rimonta! Articoli correlati LIVE Biathlon, Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: trionfa Laegreid! A Perrot la coppa di specialità, Hofer 17mo con tre erroriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13. LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: altro trionfo di Leagreid, che conquista la Coppa di specialità. Bionaz miglior italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:22 Taglia il traguardo Christoph Pircher. La FRANCIA trionfa in staffetta e spezza il DOMINIO della Norvegia | HIGHLIGHTS Una selezione di notizie su LIVE Biathlon Inseguimento maschile... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer; RECAP! Vittozzi vince l'inseguimento in solitaria, crollo Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; Coppa del Mondo di Biathlon 2025/2026: Programma, liste di partenza e orari di partenza per sabato a Otepää. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2026 in DIRETTA: si assegna la Coppa di specialità, Hofer per la rimonta!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a inseguimento maschile dal tempio di ... oasport.it LIVE Biathlon, Sprint maschile Oslo 2026 in DIRETTA: altro trionfo di Leagreid, che conquista la Coppa di specialità. Bionaz miglior italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:34 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sprint maschile di Oslo Holmenkollen. Grazie per aver ... oasport.it Biathlon – Laegreid stupito della Coppa di Specialità: “Non me lo aspettavo. Ho dimostrato di essere costante e sicuro di me” facebook La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com