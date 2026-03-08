LIVE Biathlon Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | trionfa Laegreid! A Perrot la coppa di specialità Hofer 17mo con tre errori
Durante la gara di mass start maschile di Kontiolahti 2026, Laegreid si è imposto vincendo la competizione. Perrot ha conquistato la coppa di specialità, mentre Hofer si è classificato 17esimo, commettendo tre errori. La diretta della staffetta femminile di biathlon è disponibile dalle 13, con aggiornamenti continui.
17.34. Questa la classifica finale della mass start di Kontiolahti: 1 Laegreid NOR 34:39.7 2 Perrot FRA +16.5 3 Christiansen NOR +24.1 4 Botn NOR +28.4 5 Ponsiluoma SWE +32.0 6 Uldal NOR +36.4 7 Nawrath GER +37.5 8 Rastorgujevs LAT +41.9 9 Jacquelin FRA +50.2 10 Dale-Skjevdal NOR +52.1 11 Claude Fabien FRA +59.3 12 Seppala FIN +1:03.1 13 Wright USA +1:17.0 14 Lombardot FRA +1:19.7 15 Samuelsson SWE +1:20.1 16 Hornig CZE +1:20.4 17 Hofer ITA +1:20.
[LIVE] BIATHLON : MASS START 15 KM HOMMES / La VICTOIRE d'ÉRIC PERROT ! - COURSE COMMENTÉE
MILANO CORTINA | Dominio cinese nel para biathlon individuale: conquistati quattro dei sei titoli assegnati. #ANSA - facebook.com facebook
Un buongiorno #ItaliaTeam con il nostro super Lukas! Prova stratosferica di Hofer ieri sera, che ha accarezzato il podio nella 20 km individuale maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti! Zero errori al tiro e tanta tanta classe! @Fisiofficial x.com