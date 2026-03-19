LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!

Oggi si svolge a Oslo-Holmenkollen la sprint femminile di biathlon, ultima gara della stagione 2025-2026. La competizione è in corso con atlete che cercano di migliorare le loro posizioni in classifica generale. Tra le protagoniste c’è Lisa Vittozzi, che punta a conquistare un buon risultato e avvicinarsi al podio. La gara viene seguita in diretta da OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima prova contro il cronometro della stagione 2025-2026. Sono 201 i punti di margine di Lou Jeanmonnot su Suvi Minkkinen in Coppa del Mondo generale. ecco che oggi potrebbe concludersi in favore della francese, se perderà 21 punti o meno dalla finnica. Lisa Vittozzi è quinta, con un ritardo di 19 punti da Anna Magnusson con in mezzo anche Elvira Oeberg. Jeanmonnot ha vinto anche la classifica di specialità, mentre dovrà guardarsi proprio da Minkkinen in quella dell’inseguimento, dove deve recuperare 20 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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