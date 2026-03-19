LIVE Biathlon Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA | Lisa Vittozzi per una nuova impresa

Oggi si svolge a Oslo-Holmenkollen la sprint femminile di biathlon, ultima tappa della stagione 2025-2026. La gara è in diretta e vede in pista atlete di vari paesi che si sfidano sul tracciato norvegese. La competizione si svolge con le atlete che affrontano prove di corsa e tiro, determinando la classifica finale in base ai tempi e agli errori commessi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima prova contro il cronometro della stagione 2025-2026. Sono 201 i punti di margine di Lou Jeanmonnot su Suvi Minkkinen in Coppa del Mondo generale. ecco che oggi potrebbe concludersi in favore della francese, se perderà 21 punti o meno dalla finnica. Lisa Vittozzi è quinta, con un ritardo di 19 punti da Anna Magnusson con in mezzo anche Elvira Oeberg. Jeanmonnot ha vinto anche la classifica di specialità, mentre dovrà guardarsi proprio da Minkkinen in quella dell’inseguimento, dove deve recuperare 20 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per una nuova impresa Articoli correlati LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima... LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca un acuto post-olimpicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. Milano Cortina 2026: biathlon, lo storico oro di Lisa Vittozzi Aggiornamenti e notizie su Lisa Vittozzi Temi più discussi: LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi torna sul podio! E’ seconda alle spalle di Simon; LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Vittozzi domina al poligono e vince in solitaria; LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!; LIVE Biathlon, Staffette miste Otepää 2026 in DIRETTA: vince la Svezia, USA e Svizzera sul podio. LIVE Biathlon, Sprint femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio in classifica generale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR), ultima ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist sprint femminile Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, giovedì 19 marzo, prenderà il via la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà un ... oasport.it Un antico borgo alpino tra le Dolomiti Carniche che oggi torna al centro dell’attenzione: dai campioni Lisa Vittozzi e Davide Graz al nuovo Nature Lodge Borgo Antico, dove il larice e la tradizione blockbau diventano design contemporaneo - facebook.com facebook Biathlon, la sappadina Lisa Vittozzi torna la successo in Coppa del Mondo x.com