LIVE Berrettini-Bublik ATP Miami 2026 in DIRETTA | attesa per l’azzurro in campo Paul e Mannarino

Al torneo ATP di Miami 2026 si svolgono diversi incontri, tra cui il match tra Berrettini e Bublik in diretta. Sul campo sono scesi anche Paul e Mannarino, con aggiornamenti in tempo reale. Alle 20.41 si è concluso il primo incontro, vinto da Sakamoto in rimonta contro Kovacevic, con il punteggio di 2-1 (6-4, 3-6, 7-6).

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.41 Termina il primo match, con Sakamoto che ha battuto 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) lo statunitense Kovacevic. In campo tra poco Paul e Mannarino, successivamente toccherà a Berrettini e Bublik. 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere che la perturbazione passi per poi iniziare effettivamente con gli incontri previsti. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e Aleksander Bublik, tennista kazako numero 10 al Mondo fino ad una settimana fa, valido per il secondo turno dell’ ATP di Miami, secondo Masters 1000 dell’anno dopo quello di Indian Wells vinto da Jannik Sinner, che andrà a chiudere il sunshine double in vista della stagione sulla terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: attesa per l’azzurro, in campo Paul e Mannarino Articoli correlati Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma in ritardo, attesa per la sfida al kazako LIVE Berrettini-Mueller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro in campo dopo il rinvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’azzurro Matteo... Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Bublik ATP Miami 2026... Temi più discussi: Alexander Bublik - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik. LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma in ritardo, attesa per la sfida al kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Piove a Miami, dunque il programma di giornata subirà degli inevitabili slittamenti. Bisognerà attendere ... oasport.it ATP Miami, Berrettini aspetta Bublik: Attualmente è uno dei più forti, sarà una battagliaTennis - Interviste | Bublik è nel suo momento migliore, ma io so come tornare ad alti livelli - dichiara l'azzurro -. Io non credo di aver mai fatto un servizio da sotto, mentre a lui piace tanto fa ... ubitennis.com #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook