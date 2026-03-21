LIVE Berrettini-Bublik 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break ma occhio al kazako!

Nel match di oggi all’ATP di Miami, Berrettini e Bublik sono in corso di un incontro che vede l’italiano avanti di un break. Berrettini ha già colpito due ace, il secondo particolarmente potente, mentre il kazako si sta difendendo e cerca di recuperare terreno. La sfida tra i due atleti prosegue con ritmo elevato e punti decisivi ancora da giocare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Secondo ace di Berrettini, prima potente ad uscire dell’italiano. 15-0 Bublik cerca la sportellata di dritto ma il suo colpo esce di poco. 2-1 GAME BUBLIK. Si sblocca il kazako, con l’aiuto della prima palla. A-40 Altro servizio vincente per il kazako. 40-40 Esce di poco la risposta italiana. Seconda. 40-A Bublik chiama a rete ancora Berrettini, il kazako cerca il passante ma la volée dell’azzurro è strepitosa! Palla break! Seconda. 40-40 Gran risposta di Berrettini, palla corta di Bublik: l’azzurro ci arriva e chiude con il colpo sottomano nei pressi della rete. 40-30 Bublik forza la seconda, esce la risposta di Matteo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break ma occhio al kazako! Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BERRETTINI CONFERMA IL BREAK! Ace per il romano che difende il servizio. Leggi anche: LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: programma in ritardo, attesa per la sfida al kazako Una raccolta di contenuti su LIVE Berrettini Bublik 2 1 ATP Miami... Temi più discussi: Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Alexander Bublik - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di primo set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete il rovescio di Bublik. 15-0 Parte bene Berrettini, ace! 1-0 BREAK BERRETTINI! Subito break per ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook