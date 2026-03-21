LIVE Berrettini-Bublik 3-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | resiste il break italiano ma il kazako vuole reagire

Al torneo ATP di Miami 2026, Matteo Berrettini e Bublik sono in campo per la partita in diretta, con il punteggio di 3-2 a favore del tennista italiano. Berrettini ha mantenuto il suo servizio senza concedere punti ed è in vantaggio, mentre Bublik cerca di reagire e recuperare terreno. La sfida continua con entrambi i giocatori impegnati a conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 GAME BUBLIK. In rete il dritto di Matteo, primo servizio tenuto a zero dal suo avversario che resta in scia. Seconda, aveva battuto da sotto. 40-0 Gran risposta di Berrettini, ma il dritto del kazako è vincente. 30-0 Rovescio lungolinea vincente di Bublik in uscita dal servizio. 15-0 Prima vincente del kazako. 3-1 GAME BERRETTINI! Rasoiata difensiva di Matteo, finisce in rete la palla corta di Bublik. Seconda. 40-15 Accelerazione perfetta di dritto lungolinea per l’azzurro, il cross di Bublik non trova il campo. Seconda. 30-15 Il kazako vince l’uno contro uno a rete. 30-0 Secondo ace di Berrettini, prima potente ad uscire dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Bublik 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break italiano ma il kazako vuole reagire Articoli correlati LIVE Berrettini-Bublik 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break ma occhio al kazako!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Secondo ace di Berrettini, prima potente ad uscire dell’italiano. LIVE Berrettini-Bublik, ATP Miami 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro il temibile kazakoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo... Una raccolta di contenuti su LIVE Berrettini Bublik 3 2 ATP Miami... Temi più discussi: Alexander Bublik v Matteo Berrettini (20/03/2026); Berrettini vince al debutto a Miami: ora la super sfida con Bublik; LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordio; Berrettini parte bene, Bellucci subito eliminato. LIVE Berrettini-Bublik 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break italiano ma il kazako vuole reagireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Altro servizio vincente per il kazako. 40-40 Esce di poco la risposta italiana. Seconda. 40-A Bublik chiama ... oasport.it Berrettini-Bublik oggi in tv, ATP Miami 2026: orario, programma partite precedenti, streamingSecondo turno in arrivo per Matteo Berrettini a Miami: nel torneo che dal 2019 si è trasferito dalle parti dell'Hard Rock Stadium arriva oggi la sfida ... oasport.it #Berrettini si regala... #Bublik x.com GLI AZZURRI IN CAMPO A MIAMI OGGI venerdì 20 Ore 18:00 Arnaldi vs Shevschenko Ore 18:00 Paolini vs Townsend Ore 18:30 Cocciaretto vs Gauff Ore 19:00 Berrettini vs Bublik Ore 19:30 Cobolli vs Collignon Ore 00:00 Darderi vs L - facebook.com facebook