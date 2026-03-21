Durante i Mondiali indoor del 2026, le gare di atletica hanno visto protagonisti atleti italiani, tra cui uno che ha conquistato l'oro nei 60 metri e un'altra che ha vinto nei 3000 metri. L’Italia si trova attualmente in testa al medagliere. La diretta continua con aggiornamenti sulle competizioni in corso, mentre gli spettatori si preparano a seguire le ultime fasi delle gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.28. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 21.27: Giornata fantastica per l’Italia con due donne d’oro, Nadia Battocletti e Zaynab Dosso che conquistano due vittorie di grande spessore. Domani altre carte da medaglia per l’Italia: Furlani, Iapichino, Fabbri, Federico Riva. Davvero un grande mondiale per gli azzurri. 21.26: Italia in testa al medagliere dopo la seconda giornata di gare. Con tre ori, che permettono agli azzurri di restare davanti agli USA che hanno conquistato dieci medaglie ma solo due d’oro 21.24: Oro per Zaynab Dosso che, dopo il titolo europeo indoor e l’argento mondiale dello scorso anno, adesso è campionessa del mondo e le avversarie erano di altissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: SPAZIALE DOSSO! Oro nei 60, trionfa Battocletti nei 3000. Italia in testa al medagliere!

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