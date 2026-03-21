Durante i mondiali indoor di atletica del 2026, il pubblico ha assistito a una vittoria emozionante nei 3000 metri, con un atleta che ha regalato uno sprint convincente e conquistato l’oro. Nelle altre gare, Dosso e Simonelli sono riusciti ad accedere alla finale, mentre Guttormsen ha commesso tre errori a 6.10, finendo quarto. La diretta ha seguito ogni fase delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24: Sondre Guttormsen sbaglia tre volte a 6.10 e, con non poco rammarico, è quarto. Ha passato a 6.05 e lo avesse superato adesso sarebbe sul podio. 20.22: E’ FINALE PER ZAYNAB DOSSO! 7?00 per l’azzurra, che va vicinissima al personale, un solo centesimo in più. Secondo posto per la britannica Asherm-Smith con 7?03, non ci saranno ripescate da questa semifinale 20.20: C’è Zaynab Dosso al via della seconda semifinale dei 60. Queste le protagoniste: 1 Leah Bertrand TTO 7.19 2 Karolína Ma?asová CZE 7.05 3 Zaynab Dosso ITA 6.99 4 Ana Azevedo BRA 7.05 5 Dina Asher-Smith GBR 7.05 6 Sade McCreath CAN 7.12 7 Lotta Kemppinen FIN 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Dosso e Simonelli in finale

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