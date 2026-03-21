LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | inizia la caccia di Dosso Doualla per stupire! C’è Battocletti nei 3000

Benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. In questa sessione, si svolgono le gare di velocità e di mezzofondo, con alcuni atleti che cercano di migliorare i propri record personali. La diretta offre aggiornamenti in tempo reale sulle principali competizioni e sui risultati più importanti di questa giornata di eventi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in programma a Torun in Polonia. A dodici mesi dall’edizione di Nanchino, disputata dopo il rinvio legato alla pandemia, e a due anni da quella di Glasgow, i Mondiali indoor di atletica tornano nel cuore dell’Europa. E’ Torun, già sede degli Europei 2021, a ospitare la rassegna iridata al coperto nella regione polacca della Kujawy-Pomerania, per la ventunesima edizione complessiva e la terza consecutiva nel giro di tre stagioni. Un appuntamento che precede il doppio futuro evento tra India e Kazakhstan e che rappresenta l’unica manifestazione globale su pista del 2026, con 674 atleti provenienti da 118 nazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Andy Diaz ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Atletica di Torun, in Polonia. L'italiano si è ripetuto, dopo aver vinto il titolo già un anno fa. Settimo posto per Dallavalle. facebook

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