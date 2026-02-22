LIVE Atletica World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA | Dosso in finale nei 60 metri femminili inizia la gara di Iachipino!

Larissa Dosso si qualifica in finale nei 60 metri femminili al World Indoor Tour di Torun, grazie a una gara veloce e decisiva. La sua prestazione dimostra ancora una volta il suo spirito competitivo e la determinazione in pista. Intanto, prende il via la gara di Iachipino nei 60 metri. La manifestazione prosegue con emozioni e confronti tra gli atleti più veloci del circuito. La competizione continua a catturare l’attenzione degli appassionati.

© Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Torun 2026 in DIRETTA: Dosso in finale nei 60 metri femminili, inizia la gara di Iachipino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IN DIRETTA LIVE 17.43 SALTO IN LUNGO – Arriva anche il secondo salto di Larissa che atterra a 6.63 metri non migliorando la prima distanza. 6.68 per Kpatcha che al momento si mette davanti a Sagnia che però deve ancora eseguire il suo secondo tentativo. 17.41 SALTO IN LUNGO – Dopo il primo giro, Iachipino è in testa con 6.72 metri davanti ai 6.70 della svizzera Kalin e i già citati 6.38 di Sagnia. Oltre Matuszewics e Charlton, sbagliano anche la francese Kpatcha, la serba Gardasevic e la polacca Bokun. 17.38 60 METRI OSTACOLI – La svizzera Kambundij vince la seconda batteria, davanti a Devynne Charlton e la francese Laeticia Batpe.