LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Simonelli in semifinale senza patermi tra poco Dosso e Doualla nei 60

Alle ore 10.26, si svolge la seconda batteria dei 60 ostacoli ai Mondiali indoor 2026. Tra i partecipanti ci sono Oleh Kukota dall’Ucraina, che corre in questa batteria, mentre Simonelli si è qualificato in semifinale senza l’uso di patermi. Poco dopo, sono previsti i passaggi di Dosso e Doualla nella stessa gara. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26. Questi i protagonisti della seconda batteria dei 60 ostacoli: 1 Oleh Kukota UKR 7.67 2 Asier Martínez ESP 7.49 3 Dylan Beard USA 7.37 4 Saguirou Badamassi NIG 7.66 5 Keon Rude CAN 7.75 6 Youssef Badawy Sayed EGY 7.71 7 Liu Junxi CHN 7.47 8 Anthony Ommundsen Johnsen NOR 7.64 10.21. Senza affondare più di tanto l’azzurro Simonelli si qualifica per le semifinali con 7?65 che gli vale il secondo posto alle spalle di Prince che ha vinto con 7?58. Terzo Kolomazník con 7?70 10.19: C’è Lorenzo Simonelli al via della prima batteria dei 60 ostacoli uomini. Avanti i primi 3 più i 6 migliori tempi. Questi i protagonisti: 1 John Cabang PHI 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60 Articoli correlati LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso all’attacco, c’è Doualla! Battocletti nei 3000CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: inizia la caccia di Dosso, Doualla per stupire! C’è Battocletti nei 3000CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Una selezione di notizie su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming. LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI ATLETICA IL RISULTATI DEL MATTINO 21.30: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per ... oasport.it Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl facebook Complimenti Campione! L’abbraccio in hotel con nonna Milagros, coach Fabrizio Donato e i compagni di squadra #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com