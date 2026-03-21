LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in DIRETTA | Dosso impressiona nei 60! Tra poco Doualla Simonelli in semifinale senza patemi

Alle ore 11.15 si sono svolte le batterie dei 60 metri ai Mondiali indoor 2026, con Saran Hadja Kouyate GUINEA che si è distinta nella terza corsa. Poco prima, Dosso aveva impressionato nelle sue prestazioni, mentre tra poco scenderanno in pista Doualla e Simonelli, quest'ultimo qualificato per le semifinali senza difficoltà. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15. Queste sono le protagoniste della terza batteria dei 60: 1 Saran Hadja Kouyate GUI 7.47 2 Christina Alba Marcus Hafliðadóttir ISL 7.41 3 Rafailia Spanoudaki-Chatziriga GRE 7.23 4 Zala Isteni? SLO 7.18 5 Alessandra Gasparelli SMR 7.30 6 Jaël Bestué ESP 7.18 7 Jonielle Smith JAM 7.04 8 Karolína Ma?asová CZE 7.05 11.12: Si impone la lussemburghese Van der Weken con 7?14, secondo posto per Pinyto con 7?17, poi Bisschops con 7?22 11.10: Al via la gara dell’asta dell’eptathlon. Questi gli atleti al via: 1 Kendrick Thompson BAH 4.60 2 Jeff Tesselaar NED 4.61 3 Heath Baldwin USA 4.80 4 Simon Ehammer SUI 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso impressiona nei 60! Tra poco Doualla, Simonelli in semifinale senza patemi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60 LIVE Mondiali indoor: Simonelli qualificato nei 60 hs. Tra poco Dosso e DouallaZaynab Dosso correrà la prima batteria, in corsia 4 Nulla da fare per l’esordiente in Nazionale maggiore Oliver Mulas: il 22enne ligure è sesto nella... Meeting de Paris Indoor 2026 - Mattia Furlani, Kelly Doualla Tutti gli aggiornamenti su LIVE Atletica Mondiali indoor 2026 in... Temi più discussi: Risultati Atletica oggi • Mondiali indoor 2026: tutte le gare in diretta; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: oro Andy Diaz, è di nuovo campione del mondo!; Atletica, Mondiali indoor 2026, dove vederli in tv e streaming. Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it LIVE Mondiali indoor, grande batteria di Dosso: qualificata. Tra poco Doualla. Simonelli ok nei 60hsSecondo giorno di gare a Torun: grande attesa per Nadia nei 3000nm, nei 60 m con Zaynab c'è anche Kelly Doualla ... gazzetta.it "Ottimo controllo della gara, sono fiducioso, devo migliorare il tempo di reazione per la semifinale di stasera" Lorenzo Simonelli promosso nei 60hs con 7.65 in batteria ai Mondiali indoor di Torun #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook Complimenti Campione! L’abbraccio in hotel con nonna Milagros, coach Fabrizio Donato e i compagni di squadra #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps x.com