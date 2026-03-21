LIVE Mondiali indoor | Simonelli qualificato nei 60 hs Tra poco Dosso e Doualla

Durante il secondo giorno dei Mondiali indoor a Torun, Simonelli si è qualificato nei 60 ostacoli. Tra poco sarà il turno di Dosso e Doualla, mentre Nadia si prepara a competere nei 3000 metri e Zaynab nei 60 metri. Le gare proseguono con diverse atlete in corsa per le qualificazioni, e l’attenzione è rivolta alle prossime prove.

Zaynab Dosso correrà la prima batteria, in corsia 4 Nulla da fare per l’esordiente in Nazionale maggiore Oliver Mulas: il 22enne ligure è sesto nella propria batteria in 7”77 ed eliminato (29° crono). Le semifinali dalle 19.48. Andrea Buongiovanni Con ancora negli occhi l’impresa di Andy Diaz, venerdì sera oro nel triplo, la seconda giornata dei Mondiali indoor di Torun, in chiave azzurra, si apre nel segno di Lorenzo Simonelli. Il romano, argento a Glasgow 2024, impegnato nella prima batteria dei 60 ostacoli, supera il turno agevolmente. I primi tre ottengono la promozione diretta: Lollo, una reazione allo sparo di 0”177, è secondo in 7”65, a 7100 dal giamaicano Demario Prince. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Mondiali indoor: Simonelli qualificato nei 60 hs. Tra poco Dosso e Doualla Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Simonelli in semifinale senza patermi, tra poco Dosso e Doualla nei 60 LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: Dosso all’attacco, c’è Doualla! Battocletti nei 3000CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor... Altri aggiornamenti su Mondiali indoor Temi più discussi: Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 21 marzo e dove vederli in TV: Battocletti e Majori in finale; Mondiali atletica indoor Torun 2026: calendario, gli orari degli azzurri e dove vedere le gare in diretta tv. LIVE Mondiali indoor, il day 2 con otto azzurriOtto azzurri in gara nella seconda giornata dei Mondiali indoor di Torun (Polonia), di cui sei in mattinata: Simonelli e Mulas in batteria nei 60 ostacoli, Dosso e Doualla nel primo turno dei 60, Falo ... fidal.it Seconda giornata chiave per l’Italia al Mondiale di Torun: Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli e Nadia Battocletti in prima lineaA un anno di distanza dai Mondiali indoor di Nanchino (recuperati dopo la fine della pandemia) e a due dai Mondiali di Glasgow, la massima rassegna ... oasport.it TORUN CI SIAMOOOOOOOO Sono 26 gli azzurri ai Mondiali indoor in Polonia… E 12 gareggiano oggi! È già un’edizione da record per Kelly Doualla: è la più giovane italiana di sempre in una competizione iridata di atletica! Forza #ItaliaTeam! #Worl facebook Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun #SkySport #Torun2026 x.com