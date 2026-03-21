Alle 20.45 si gioca Juventus-Sassuolo all’Allianz Stadium. Spalletti schiera i suoi fedelissimi, mentre Grosso conta su Berardi e Pinamonti per migliorare la prestazione. I bianconeri mirano alla terza vittoria di fila per mantenere il ritmo in campionato. La partita si svolge senza interruzioni, con le due squadre che cercano di conquistare i tre punti in palio.

Perfetto equilibrio nelle ultime quattro sfide tra Juventus e Sassuolo in Serie A, con due successi per parte: i bianconeri hanno vinto le due più recenti con un punteggio complessivo di 6-0, i neroverdi le due precedenti con uno score totale di 5-2. La Juventus è però la squadra contro la quale il Sassuolo ha perso il maggior numero di partite in Serie A - 16 sulle 23 totali - e quella contro cui gli emiliani hanno incassato più reti (55) nel massimo campionato. Soltanto una delle quattro vittorie strappate in totale dal Sassuolo contro la Juventus in Serie A è arrivata in trasferta: quella del 27 ottobre 2021, per 2-1, grazie alle reti di Davide Frattesi e Maxime Lopez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Juventus-Sassuolo: Spalletti con i fedelissimi, Grosso spera in Berardi e Pinamonti

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