LIVE Alle 18 Lazio-Atalanta | Sarri punta su Maldini Palladino ritrova De Roon

Alle 18, Lazio e Atalanta si affrontano in un match decisivo, perché Sarri punta su Maldini per rafforzare la difesa, mentre Palladino ritrova De Roon, pronto a tornare in campo dopo l’infortunio. I biancocelesti cercano di avvicinarsi alle posizioni europee, sfruttando questa occasione contro una squadra che li precede di pochi punti in classifica.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Noslin, Maldini, Isaksen. All. Sarri. (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri. (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini; Djimsiti; Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino. Nella Lazio squalificato Romagnoli e diffidato Cancellieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arrivate le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra Lazio e Atalanta

I convocati per #Lazio-Atalanta: Indisponibili: Lazzari Romagnoli Pedro Zaccagni Basic Gigot @OfficialSSLazio x.com