LIVE Alle 18 Lazio-Atalanta | Sarri punta su Maldini Palladino ritrova De Roon

Da gazzetta.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18, Lazio e Atalanta si affrontano in un match decisivo, perché Sarri punta su Maldini per rafforzare la difesa, mentre Palladino ritrova De Roon, pronto a tornare in campo dopo l’infortunio. I biancocelesti cercano di avvicinarsi alle posizioni europee, sfruttando questa occasione contro una squadra che li precede di pochi punti in classifica.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Noslin, Maldini, Isaksen. All. Sarri. (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri. (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini; Djimsiti; Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino. Nella Lazio squalificato Romagnoli e diffidato Cancellieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live alle 18 lazio atalanta sarri punta su maldini palladino ritrova de roon

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Lazio-Atalanta: Sarri punta su Maldini, Palladino ritrova De Roon

Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Sarri punta su Maldini, Palladino con Krstovic

LIVE Alle 20.45 Juve-Lazio, le ultime: Spalletti col dubbio Yildiz, Sarri punta su Maldini al 1'

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Under 18: Lazio-Monza 1-2; Dove vedere Lazio-Atalanta oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Il bilancio di Inter e Juve negli scontri diretti.

Lazio-Atalanta LIVELazio-Atalanta, terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A con calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle 18 è l'antipasto di una sfida che tra qualche settimane vedrà entrambe le squadre ... calciomercato.com

Serie A: Lazio-Atalanta in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioniScamacca era rimasto in panchina lunedì a Bergamo con la Cremonese dopo aver accusato una contusione all'anca destra nell'allenamento della vigilia. Anche con la Lazio, comunque, partirà titolare ... ansa.it